Udinese, la classifica non sorride e il calendario non aiuta

UDINE – La sconfitta per 3-2 rimediata poco fa dall’Udinese contro la Fiorentina, potrebbe costare caro al club. Il calendario dei friulani da qui alle prossime partite non sorride, con lui nemmeno il tecnico Luca Gotti che ora rischia la panchina. Attualmente la classifica di Serie A vede i bianconeri in piena zona retrocessione, a 3 punti insieme al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Per fortuna gli emiliani ieri hanno perso contro la Lazio, sciupando la possibilità di fuggire dalla parte rovente del campionato. L’Udinese in settimana è atteso in un derby del nord est contro il Vicenza, in Coppa Italia, e sulla carte non dovrebbe esserci partita. Dopodichè in campionato arriveranno impegni più probanti. Da domenica prossima fino alla fine di novembre, i friulani dovranno affrontare in ordine: Milan, Sassuolo, Genoa e Lazio.