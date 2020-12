Udinese, la difesa è un bunker: 12 clean sheet nel 2020!

UDINE – Non è riuscita a chiudere bene l’anno l’Udinese di Luca Gotti, sconfitta nell’ultima partita del 2020 dal Benevento di Pippo Inzaghi. Dopo sei risultati utili consecutivi, la compagine friulana è capitolata sotto i colpi della banda giallorossa, trascinata dalle reti Gianluca Caprari e Gaetano Letizia. Tuttavia, il campionato resta sin qui positivo, come dimostrano i cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione, con una partita ancora da recuperare. Il punto di forza della squadra di Gotti è senza dubbio la fase difensiva. I numeri sono lì a testimoniarlo: diciassette reti subite in tredici gare. Soltanto Napoli, Juventus, Hellas Verona e Milan hanno preso meno gol.

L’Udinese, inoltre, può vantare un primato molto significativo in questo 2020. Nell’anno solare, infatti, ha mantenuto la propria porta inviolata ben dodici volte: nessun’altra squadra italiana ha saputo fare meglio. Merito indubbiamente dell’organizzazione che Gotti è riuscito a dare alla squadra, oltre ovviamente alle prestazioni dei singoli difensori e del portiere Juan Musso. Non è un caso che l’estremo difensore argentino faccia gola a diverse società in chiave calciomercato. Al tempo stesso, però, va assolutamente migliorata la fase offensiva. L’attacco friulano, con appena quattordici reti all’attivo, è uno dei meno prolifici della Serie A: soltanto Parma e Crotone hanno segnato meno.

E’ proprio da questo dato sul lavoro difensivo che l’Udinese deve ripartire in vista del nuovo anno. Fra otto giorni si tornerà in campo e i bianconeri dovranno provare a riscattare la sconfitta col Benevento. L’impegno, però, sarà tutt’altro che agevole, dato che l’Udinese farà visita alla Juventus, a sua volta chiamata a ripartire dopo la sonora batosta rimediata all’Allianz Stadium contro la Fiorentina. Gotti dovrà anche fronteggiare il problema delle assenze. A Torino mancheranno infatti sia lo squalificato Rodrigo Becao che l’infortunato Bram Nuytinck, il cui rientro è previsto intorno alla metà di gennaio. In attacco si proverà a recuperare Stefano Okaka, con la speranza di poterlo quantomeno portare in panchina per impiegarlo eventualmente a gara in corso.