Udinese, la dura legge del gol: in 5 anni nemmeno una rete a partita con la peggior difesa

Oggi molti “scoprono” l’acqua calda. Ovvero che l’Udinese da anni da macchina da gol è diventata un trattore da gol, sempre che arrivino naturalmente. Lo dicono i numeri, come sempre mi pietosi e unica verità che spiega il calcio. Dal 2015, in 141 gare giocate i bianconeri hanno segnato solo 139 gol, nemmeno uno a partita. Solo il Genoa ha fatto peggio con 134 reti, ovviamente escludendo quelle squadre che non hanno partecipato a tutti i campionati di massima serie.

Il tutto ha portato a un punto a partita, ovvero il minimo sindacale per salvarsi ed infatti la squadra dei dieci allenatori ha sempre faticato, dimostrando che non è in panchina che si deve guardare il problema. Se si aggiunge il fatto che l’Udinese vanta (si fa per dire) la peggior difesa del lustro si capirà che probabilmente si è sempre sbagliato qualcosa in fase di costruzione della rosa.

Se poi consideriamo la classifica dal dopo Di Natale cambia poco: dal 2016/17 l’Udinese conferma tutto, con l’aggravante che scende sotto il punto a partita con 113 reti fatte, sempre comunque penultima davanti al solito Genoa.

Il miglior realizzatore del dopo Totò? Kevin Lasagna che spesso da capitano è tornato a fare ile ergente in panciona ultimamente, ma che comunque in 92 presenze ha siglato 26 reti in bianconero. Forse è il caso di ripartire da qui per le ulteriori considerazioni che riguardano anche il mercato, come descriviamo in altro articolo.