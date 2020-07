Udinese, gli squalificati in casa Juventus per la sfida ai friulani

NEWS UDINESE – Giovedì prossimo, 23 luglio alle 19:30, l’Udinese affronterà in casa la Juventus priva di Leonardo Bonucci. Ieri sera il difensore bianconero ha rimediato un cartellino giallo che non gli consentirà di disputare la prossima gara contro i friulani. Al suo posto il tecnico Sarri, vicino al suo primo titolo italiano tra i professionisti, potrebbe pensare di affidarsi a Rugani, suo pupillo già ai tempi dell’Empoli in Serie A. Battendo la Lazio per 2-1, i bianconeri hanno messo una mano e tre quarti sul loro nono scudetto consecutivo. l’Udinese spera di far leva sulla loro sazietà per ottenere quanti più punti possibili. Al momento i friulani hanno 7 lunghezze di vantaggio sul Lecce terzultimo con ancora 12 punti in palio. Sotto alla formazione allenata da Gotti c’è solo il Genoa.