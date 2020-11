Udinese, la settimana del Sassuolo: problemi di uomini di De Zerbi

UDINE – Venerdì prossimo l’Udinese scenderà in campo nella settima giornata di Serie A, a sfidare capitan Kevin Lasagna e compagni sarà lo strabiliante Sassuolo di Roberto De Zerbi. In questo momento i neroverdi sono secondi, in solitaria, a -2 dai rossoneri primi in classifica. I friulani invece dovranno lottare con le unghie e con i denti se vorranno risalire la china e abbandonare quanto prima la zona retrocessione.

L’AVVERSARIO – Nonostante il Sassuolo abbia giocato contro il Napoli con alcune assenze importanti, come Caputo, Berardi e Djuricic, è riuscito lo stesso a portare a casa tre punti. Per lo più in trasferta. Questo la dice lunga sulla voglia e sull’ambizione del club emiliano. Tuttavia, se il tecnico spera di recuperarne almeno un paio, il serbo sarà molto probabilmente assente. Il CT della sua nazionale, Ljubiša Tumbaković, ha dichiarato in conferenza stampa che il trequartista è positivo al Covid-19: Dalle informazioni che ho, Filip è positivo al COVID-19. Spero che guarisca quanto prima e possa essere a nostra disposizione già in occasione del prossimo raduno, il 9 novembre