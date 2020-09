L’Udinese continua a lavorare in vista della sfida in amichevole contro il Venezia in programma domenica alle ore 17. Anche oggi doppia seduta per gli uomini di Gotti, che hanno svolto dei test atletici. Nel pomeriggio, gruppo diviso in sue con parte del gruppo che ha svolto lavoro di scarico e il resto ha lavorato sul campo del Bruseschi. Al termine della seduta partitella a campo ridotto. Domani è in programma una seduta mattutina.