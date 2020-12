Udinese: la squadra cresce e fa punti, ma deve ancora migliorare

Nei due scontri diretti per la salvezza, l’Udinese ha conquistato 4 punti. In entrambi i match si evincono i pregi di questa squadra, uno su tutti, il lavoro di Gotti, anche se non sono mancate alcune lacune. Ad esempio, contro il Torino, i friulani hanno improvvisamente staccato la spina, la concentrazione è calata e il punteggio si è portato sul 2-2 in pochissimi minuti; poteva costare carissimo. Eppure, fino a quel momento, i bianconeri stavano orchestrando bene la gara. Invece, nella sfida contro il Crotone, la squadra non ha saputo concretizzare le palle gol create.

Indubbiamente si sono visti miglioramenti, ma c’è anche un bel po’ da rivedere. L’Udinese continua a pagare caro questi blackout improvvisi, che si vedono sin dalle prime giornate. Fin dei conti però, basterebbe un po’ più di attenzione per ridurre il numero di reti subite, evitando così il rischio di perdere punti preziosi in termini di classifica. Ad oggi infatti, nessuna squadra è stata realmente in grado di sottomettere i friulani, che forse con meno errori potrebbero ambire a traguardi più importanti in classifica. La rosa è lunga e le alternative sono all’altezza dei titolari stessi: la dimostrazione si vede con l’assenza di un leader come Nuytinck, bilanciata da un Bonifazi calatosi immediatamente nella parte.

Nel match contro i pitagorici, l’Udinese avrebbe potuto vincere la partita, trovando la quarta vittoria consecutiva, malgrado però, stavolta i friulani non sono stati capaci di punire l’avversario. Il rischio sul quale dovrebbe migliorare Gotti e la squadra, è quello di evitare di piacersi un po’ troppo dopo i diversi risultati utili consecutivi. Alcuni giocatori sono in gran forma, come Pussetto, De Paul, Pereyra e Zeegelaar; Deulofeu è in crescita e questo dimostra come nonostante l’assenza di Okaka, i bianconeri godano di tante soluzioni a disposizione. Difetti a parte, i friulani possono davvero ambire a diventare una delle squadre più importanti della Serie A, ma servirà continuare a lavorare duramente e soprattutto, evitare cali di tensione. Se tutto questo verrà rispettato, allora si potrà davvero fare un gran salto di qualità e cambiare prospettiva sugli obiettivi stagionali.