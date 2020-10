Udinese, la squadra non gira. Possibile cambio in panchina?

UDINE – Niente da fare, nemmeno ieri gli attaccanti dell’Udinese sono riusciti a fare la differenza contro una Roma che si è resa vulnerabile in difesa. Al termine della sfida casalinga contro i giallorossi, sono ancora una volta svariati e di un certo peso gli errori delle punte bianconere. Kevin Lasagna e Stefano Okaka non hanno brillato, così come che è entrato dalla panchina con la speranza di dare loro manforte. Al momento i friulani, a quota zero punti, sono in piena zona retrocessione. Questo fa pensare che la parentesi di Luca Gotti sulla panchina del club sia arriva alle battute finali. L’ex vice di Maurizio Sarri non ha mai nascosto la sua poca voglia di fare il primo tecnico, ma bensì ha sempre manifestato una certa preferenza verso il ruolo di secondo. La dirigenza potrebbe quindi pensare presto ad un cambio di panchina.