Udinese, L’andata è andata…a 24: ora guardare oltre

UDINE, 12 – L’Udinese cala il tris d’assi e chiude l’andata a 24 punti, un bottino decisamente discreto visto come si stavano mettendo le cose solo trenta giorni fa. Il calendario che sembrava difficile ha evidentemente smosso qualcosa nelle parti basse dei bianconeri che, anche grazie alla maestria di Luca Gotti, hanno iniziato a macinare sprazzi di buon gioco (anche se manca la continuità per tutta la gara), ha trovato carattere e soprattutto – anche grazie a qualche episodio – i nove punti consecutivi che rialzano la squadra e fanno ben sperare per il ritorno.

Sia chiaro, gli anni passati insegnano che abbassare la guardia è deleterio: anche con Colantuono l’Udinese chiuse bene l’andata poi…Per cui ora la palla passa alla società che deve assestare la rosa riducendola di numero per evitare discussioni interne che possono sfociare in problemi. Poi magari un arrivo a sinistra a meno che Gotti come abbiamo spiegato non abbia intenzione di cambiare assetto.

Per la prima volta in questa Serie A l’Udinese ha vinto tre partite di fila, non arriva a tre successi consecutivi in una singola stagione dalle ultime tre gare del campionato scorso. Il Sassuolo ha perso l’ultima trasferta di campionato, dopo una serie di cinque gare esterne consecutive senza sconfitte (2V, 3N).

Premesso questo l’Udinese comincia al meglio la gara cercando subito il possesso palla e proprio nei primi 13 minuti di gioco arrivano già altrettanti occasioni, l’ultima realizzata da Okaka che di testa supera Consigli dopo averlo già messo in difficoltà. Udinese che comunque ragala qualcosa con gli emiliani che in contropiede si fanno vedere dalla distanza con Traore che va vicino alla rete. Bianconeri comunque meritatamente in vantaggio per atteggiamento e per volontà nel voler portare a casa il risultato, anche se nella seconda metà del primo tempo la squadra di Gotti mette in evidenza un calo forse fisico o forse mentale che offre ai neroverdi un paio di occasioni con Caputo comunque non particolarmente efficace. Alla fine Sassuolo che chiude con 18 reti presi nella prima frazione, statistica da non sottovalutare.

Nella ripresa è il Sassuolo a fare la partita con l’Udinese che arretra troppo: la coppia Caputa & Traore mettono seriamente in difficoltà Musso, che ancora una volta esce con i gradi di migliore. Ma i bianconeri di Gotti hanno carisma e con Sema riescono a chiudere i giochi al 67′ che fino a quel momento si era visto poco, ma che infila Consigli con un fendente importantissimo. Poi è ancora il Sassuolo che tenta la rimonta, ma l’Udinese chiude bene e porta a casa tre punti importantissimi con De Paul che al 90′ sigla il 3-0. Il fantasista dell’Udinese ha segnato nelle ultime due partite di campionato e non è mai arrivato a tre gare di fila a segno in Serie A – inoltre, prima di queste due reti, aveva realizzato un solo gol nelle precedenti 20. Oggi ha fatto la differenza.

Per adesso c’è da rallegrarsi perché i bianconeri contro un Sassuolo incerottato, ma vivace hanno saputo far girare bene il pallone a tratti, attendere, soffrire e colpire.

Gli emiliani sono apparsi comunque organizzati e dalla cintola in su sanno farsi vedere, anche se con imprecisione. Gotti comunque ha dato serenità e anche contro i neroverdi ha saputo leggere bene gara, meritandosi la promozione (che non desidera) di allenatore capo. Oramai è chiaro che rimarrà fino al termine della stagione, poi chissà, del resto l’appetito vien mangiando e l’Udinese come i suoi tifosi dopo anni di fame ne hanno eccome…Anche di problemi ne hanno, ma con 24 punti si può ragionare più serenamente. Ma “non stare serena” Udinese, il detto non porta bene, si sa…