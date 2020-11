Udinese, Larsen: “Abbiamo un’idea su come fermare Ibrahimovic”

Jens Stryger-Larsen ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Udinese-Milan: “Sono molto contento di raggiungere oggi il traguardo delle 100 presenze con questa maglia. Oggi abbiamo una partita importante contro una squadra che ultimamente ha fatto molto bene, però quando scenderemo in campo noi penseremo solo a fare del nostro meglio per vincere. La cosa che mi interessa di più è vedere come giocheremo noi, abbiamo bisogno di punti. Dall’inizio del campionato abbiamo sempre fornito delle buone prestazioni ma in cinque partite abbiamo raccolto solo tre punti, oggi dobbiamo invertire la rotta. Ibrahimovic? Si tratta sicuramente di un giocatore di grande qualità, lo è da tanto tempo e ogni anno che passa diventa più forte. Sarà difficile ma abbiamo un’idea su come potremmo fermarlo“.