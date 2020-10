Udinese, Larsen è tornato e punta alle cento presente in Serie A

UDINE – Nel match di Coppa Italia tra Udinese e Vicenza andato in scena ieri pomeriggio, e vinto dai friulani, si è rivisto il danese Jens Stryger Larsen. Il difensore è finalmente rientrato dopo l’infortunio al gluteo sinistro rimediato circa un mese fa. Al termine della partita il calciatore bianconero ha rilasciato anche alcune parole ai microfoni del club dove ha dichiarato tutto il suo entusiasmo nell’essere tornato a disposizione di mister Luca Gotti. Dopo tre anni con la maglia dell’Udinese, Larsen è ormai uno dei giocatori più importanti. Grazie alla sua duttilità è un grado di ricoprire più ruoli all’interno del reparto arretrato. Dall’estate del 2017, quando venne prelevato dall’Austria Vienna per 500 mila euro, ha già giocato 105 partite totali e segnato 3 goal. La sua prossime apparizione in campionato sarà in oltre la centesima con i friulani in Serie A.