Udinese, Larsen: Gotti che ha portato nuove idee

Jens Stryger Larsen è stato ospite di Udinese Tv al talkshow bianconero Udinese Tonight. Ecco le parole dell’esterno danese. “Durante l’estate l’Udinese ha fatto una buona preparazione, poi però l’inizio del campionato ha riservato delle difficoltà. Ora per fortuna le cose stanno andando meglio, grazie anche a mister Gotti che ha portato nuove idee. Il mio punto di forza? Il saper adattarmi in più ruoli diversi. Gotti parla molto con noi in spogliatoio, concentrandosi molto su quello che deve essere il nostro gioco. Per la gara contro il Sassuolo ci ha chiesto di essere corti e compatti in difesa e di colpire l’avversario con le ripartenze”.