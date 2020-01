L’esterno danese ha parlato della sua rete stagionale messa a segno a San Siro:

“Ero lì vicino al pallone vagante e ho provato a tirare in porta. In questo momento però non penso al gol, penso solo che l’Udinese non abbia sfruttato una grandissima opportunità, vedendola sfumare all’ultimo secondo. Ora è la rabbia il sentimento più forte perché non siamo riusciti a raccogliere punti in una partita che potevamo anche vincere grazie ad una prestazione importante“.