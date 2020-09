Il calciatore si è sottoposto ad intervento chirurgico per un problema al gluteo sinistro, operazione che consentirà al calciatore di riprendere presto a pieno regime. L’esterno danese dovrebbe ritornare in campo il 4 ottobre, quando l’Udinese affronterà la Roma. Al momento il favorito sulla fascia destra per una maglia da titolare è Ter Avest, ma l’Udinese punta forte anche sull’argentino Nahuel Molina, classe 1997 prelevato dal Boca Juniors.