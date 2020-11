Kasper Hjulmand ha concordato con Jens Stryger e con l’Udinese che tornerà in Friuli e non sarà convocato per la trasferta in Belgio di mercoledì 18 novembre.

“Stryger sta tornando dopo un lungo periodo di infortunio, quindi abbiamo deciso di preservarlo” ha commentato Hjulmand. Stryger ha giocato 90 minuti ieri sera contribuendo alla vittoria della Danimarca per 2-1 contro l’Islanda.

FONTE Fodboldlandsholdene