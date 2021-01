Udinese, Lasagna ai saluti: “Indossare la fascia è stato un orgoglio”. Ora si accelera per Cutrone

Kevin Lasagna, diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Verona, ha voluto ringraziare l'Udinese per i quattro anni trascorsi in Friuli.

Redazione

UDINE - Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità del trasferimento di Kevin Lasagna dall'Udinese all'Hellas Verona. Il centravanti mantovano ha lasciato così la squadra bianconera dopo quattro anni. La sua avventura in Friuli è infatti iniziata nel gennaio del 2017, quando venne prelevato per circa 5 milioni di euro più bonus dal Carpi. Con la maglia dell'Udinese ha giocato 118 partite in Serie A, mettendo a segno 30 reti. Nell'ultimo anno, tuttavia, ha perso il posto da titolare fisso al centro dell'attacco e le sue prestazioni sono state sempre più altalenanti. Durante questa stagione ha comunque accumulato 17 presenze con 2 gol all'attivo e un assist. L'accordo fra Udinese e Verona è stato trovato sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto. Nelle casse della società bianconera entreranno circa 10 milioni di euro.

IL COMUNICATO DELL'HELLAS - "Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Udinese Calcio, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2022, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del 28enne attaccante Kevin Lasagna, che ha scelto il 92 come numero di maglia".

IL SALUTO SUI SOCIAL - Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Lasagna ha voluto salutare e ringraziare tutta la città di Udine: "Grazie Udine. Città che mi ha accolto fin da subito, nella quale sono cresciuto e dove ho messo le basi della mia famiglia. Ho cercato di ricambiare l’affetto ricevuto dando sempre tutto in campo con questa maglia. Anni intensi di battaglie, emozioni e obiettivi raggiunti, tutti insieme, grazie al vostro supporto. Aver rappresentato la storica società bianconera e aver potuto indossare la fascia da capitano è stato per me motivo di grande orgoglio. Grazie".

IL SOSTITUTO - L'Udinese si è già tutelata ingaggiando Fernando Llorente, prelevato a titolo gratuito dal Napoli. Tuttavia, la famiglia Pozzo è intenzionata ad intervenire ancora sul mercato. L'obiettivo è mettere a segno un altro colpo in attacco. Attualmente, il nome più caldo è quello di Patrick Cutrone. In queste ore si sta provando ad accelerare per chiudere la trattativa.