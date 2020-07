Udinese, Lasagna continua a segnare. Insieme a CR7 è lui il bomber della Serie A 2.0

L’attaccante dell’Udinese, Kevin Lasagna continua a segnare e trascina i bianconeri verso la salvezza. Nonostante la sconfitta di ieri contro la Sampdoria per 3-1, il 15 bianconero è entrato nel tabellino dei marcatori aprendo i conti con una rete da fuori area. E’ il sesto gol consecutivo per l’attaccante lombardo da quando la Serie A ha ripreso. Atalanta (2 gol), Roma, Genoa, Spal, Sampdoria, queste le vittime colpite dal capitano dei friulani nel campionato post pandemia. Meglio di lui ha fatto solo il fenomeno della Juventus Cristiano Ronaldo che di gol ne ha segnati 7 dopo lo stop. Lasagna intanto arriva a 10 gol in stagione, e per la secondo volta in Serie A raggiunge la doppia cifra, ci era riuscito nella stagione 2017-2018 chiudendo a 12 reti complessive, un record che con 6 giornate ancora da disputare può essere battuto. Lasagna vuole condurre i friulani verso la salvezza, adesso nel mirino c’è la Lazio.