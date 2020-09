NEWS UDINESE – Kevin Lasagna da buon capitano cerca di mantenere alta la concentrazione dei suoi compagni di squadra. Ultimamente l’Udinese non sta andando bene e in casa bianconera temono il peggio. Ieri contro la SPAL i friulani hanno perso nuovamente per 1-0 in amichevole contro una compagine di Serie B. Di recente il bomber della Nazionale ha commentato così sui social: “Test importante oggi… Continuiamo a prepararci in vista del nostro inizio di stagione“.