NEWS UDINESE – Contro il Lecce durante l’ultimo turno di campionato Kevin Lasagna ha festeggiato le cento presenze bianconere. Il capitano del club friulano ha poi dichiarato attraverso i propri social: “Fare 100 presenze in Serie A con questa maglia è motivo per me di grande orgoglio… Ci rimane un’ultima gara dove dare tutto“.