Udinese, Lasagna: “La nostra qualità verrà fuori nel corso della gara”

L’attaccante e capitano dell’Udinese, Kevin Lasagna ha parlato nel pre gara della sfida contro lo Spezia in programma alle ore 18 allo stadio Friuli, valevole per il recupero della prima giornata di Serie A.Queste le sue parole ai microfoni di Sky: “A Verona abbiamo creato molto, infatti c’è rammarico per essere tornati a casa senza neanche un punto. Già da oggi proveremo a migliorarci. Ovviamente bisogna adeguarsi perché gli infortuni arriveranno, non saranno ne i primi ne gli ultimi purtroppo. Dobbiamo cercare di fare il meglio possibile, abbiamo qualità e verranno fuori durante la partita. Ho fiducia nella società e spero di ripagarla, sarebbe bello iniziare a segnare già oggi in questo nuovo campionato. Rodrigo è un ottimo giocatore e un ragazzo molto simpatico, saremmo contentissimi se dovesse rimanere”.