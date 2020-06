L’amichevole di ieri contro il Brescia, avvicina sempre più l’Udinese al ritorno in campo per la ripartenza del campionato di Serie A. L’attaccante bianconero Kevin Lasagna ha pubblicato una foto su instagram che lo ritrae in azione nella sfida di ieri contro i leoni. Il calciatore lombardo freme per il ritorno in campo per il campionato: “Test importante, manca sempre meno“.