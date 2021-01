Udinese, Lasagna non si muove e Deulofeu recupera per il Napoli

Udinese News – L’Udinese di Luca Gotti si prepara per i prossimo turno di campionato, che vedrà i friulani affrontare il Napoli di Gennaro Gattuso. I bianconeri però arrivano alla partita dello ‘stadio Friuli’ però in piena emergenza in attacco, visti i recenti infortuni. Ovviamente Ignacio Pusseto e efano Okaka non ci saranno. Si pensava anche alla possibilità di un rinforzo dal mercato per il reparto avanzato ma Pierpaolo Marino ha smentito ogni possibile indiscrezione e tutte le voci sull’interesse dei bianconeri per una punta, in questa sessione di mercato invernale.

Udinese, Kevin Lasagna non parte, troppi infortuni per pensare a una cessione

Vista la situazione non si muoverà Kevin Lasagna. Sul capitano dell’Udinese c’era l’interesse di diverse squadre. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, il giocatore non lascerà la squadra di Gotti nel prossimo futuro. Scelta presa direttamente dalla proprietà per non indebolire ulteriormente il parco attaccanti di Luca Gotti, che al momento può contare solo sul capitano, Nestorovski e il recuperato Forestieri. Reparto ridotto all’osso e per questo il tecnico dei friulani sta pensando il cambio di modulo, con una sola punta con De Paul e Pereyra alle sue spalle.

Gerard Deulofeu recupera per il Napoli, Gotti può sorridere

L’altra buona notizia di giornata è il recupero di Gerard Deulofeu in vista proprio del Napoli. Lo spagnolo ha saltato per infortunio l’ultima gara disputata contro il Bologna, sicuramente non partirà dal primo minuto, ma Luca Gotti recupera una pedina importante, che potrebbe anche essere gettato nella mischia a gara in corso. Visto anche il momento particolarmente delicato, ogni recupero diventa importantissimo, anche perché dal mercato non arriverà nessuno lì davanti. Deulofeu ieri si è allenato con il resto del gruppo, sostenendo l’intera seduta. Conferma importantissima, che non fa che confermare quanto detto sulla presenza dello spagnolo al ‘Friuli’.