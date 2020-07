Udinese, Lasagna non vuole fermarsi. Quinto gol in quattro gare

L’Udinese batte la Spal 3-0 e si avvia verso la salvezza. Ora sono 8 i punti in più sulla zona retrocessione. Anche oggi in gol con Kevin Lasagna, oltre a Okaka e De Paul. Per l’attaccante ex Carpi è il quinto gol in quattro partite. Dopo la doppietta contro l’Atalanta, Lasagna non si è più fermato timbrando il cartellino nelle partite successive contro: Roma, Genoa e Spal. Ora Lasagna può trascinare i friulani verso una salvezza tranquilla, con la vena realizzativa molto alta rispetto al campionato pre Covid-19. Lasagna con la rete di oggi raggiunge a 8 gol in classifica marcatori: Mertens (Napoli), Pandev (Genoa) , Mkhitaryan (Roma) , Gabbiadini (Sampdoria) e Orsolini (Bologna).