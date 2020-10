UDINE – Kevin Lasagna non vede l’ora di affrontare la Roma. Questa sera i friulani sfideranno i giallorossi in casa con lo scopo di dare un taglio netto a questo brutto periodo. Attualmente sono zero i punti messi a segno dalla formazione guidata da Luca Gotti. Il capitano bianconero ha usato i propri social e ha detto: “Pronti per stasera“.