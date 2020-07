Udinese, Lasagna torna al gol dopo 8 giornate

Si chiedevano i gol degli attaccanti all’Udinese, ne sono arrivati due ma non sono bastati per evitare la sconfitta. Nella sconfitta per 3-2 contro l’Atalanta, l’attaccante bianconero Kevin Lasagna mette a sego una doppietta. Il primo gol in ripartenza e il secondo con un bel colpo di testa. La squadra di Gotti quindi può tornare a sperare nella vena realizzativa ritrovata dell’ex Carpi. Lasagna non segnava da ben 8 giornate, e a causa dello stop dovuto al Covid-19 si parla ormai di 5 mesi fa. L’ultimo gol di Lasagna infatti risaliva al 19 gennaio, nella sconfitta sempre 3-2 a San Siro contro il Milan. Con la doppietta di ieri Lasagna sale a 6 centri in campionato. L’attaccante lombardo non segnava una doppietta dalla stagione 2017-2018, quando nella 35′ giornata segnò due reti nel pareggio per 3-3 contro il Benevento. Gotti spera per il finale di stagione, nella vena realizzativa del suo bomber per centrare la salvezza.