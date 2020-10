Udinese, l’assist di Armero per Isla: Roma battuta – VIDEO

Notizie Udinese

UDINE – Otto anni fa l’Udinese batteva la Roma in casa per due reti a zero. A consegnare tre punti fondamentali ai bianconeri ci pensarono il solito Antonio Di Natale e Mauricio Isla. Domani invece la sfida tra i bianconeri e giallorossi varrà per la terza giornata di campionato. Poco fa la società ha voluto ricordare la rete del cileno su assist di Pablo Armero. Era la stagione 2011/12: