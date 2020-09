Udinese, lavoro al mattino per i bianconeri. Testa allo Spezia

Nemmeno il tempo di smaltire la sconfitta maturata ieri all’esordio contro l’Hellas Verona per l’Udinese. Oggi infatti la squadra friulana, ha svolto una seduta al mattino presso il campo del Bruseschi. I calciatori che non sono scesi in campo contro i veneti hanno effettuato delle esercitazioni tecniche con partitella, lavoro di scarico invece per i protagonisti del ko al Bentegodi. Domani pomeriggio la squadra effettuerà un allenamento di rifinitura in vista del match di mercoledì contro lo Spezia, valevole per il recupero della prima giornata.