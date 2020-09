L’Udinese è scesa in campo quest’oggi per la seduta mattutina. Mister Gotti ha riabbracciato i nazionali impegnati in Nations League, Lasagna e Nestorovski. Lavoro differenziato per Mallé e De Paul. Nella giornata di domani è in programma una doppia seduta, lavoro in vista dell’amichevole di domenica contro il Cordovado.