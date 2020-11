Il giorno dopo il pareggio a reti bianche contro il Sassuolo, l’Udinese ha svolto un lavoro di scarico e recupero per i protagonisti del match. Per il resto del gruppo la seduta è stata incentrata su esercitazioni tecniche e sul possesso palla. Nella giornata di domani la squadra osserverà un giorno di riposo per riprendere gli allenamenti lunedì.