Udinese – Parla Lazar Samardzic: “Se resto ancora ad Udine…”

In questi giorni Lazar Samardzic ha rilasciato un'importante intervista per il settimanale SportWeek. Ecco le dichiarazioni del calciatore

Lazar Samardzic ha parlato con SportWeek . Non sono mancate delle dichiarazioni interessanti e soprattutto si parla di un'intervista in cui il giocatore si è aperto molto, facendo il punto tra passato e presente. Ecco le sue dichiarazioni sull'Udinese e sul suo futuro con la maglia del club friulano.

Le dichiarazioni di Lazar

Le prime dichiarazioni sono state sul mancato passaggio ai neroazzurri di Beppe Marotta: "Non è mai stato un problema di soldi. Io so quello che è successo, ma ormai è acqua passata e non voglio più parlarne". Ecco invece i suoi obiettivi per questa stagione: " L’Udinese è una squadra forte, un club organizzato, se resto ancora un anno è perfetto per me. Voglio fare un gran campionato qui, poi vedremo".