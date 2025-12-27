Udinese- Lazio 1:1 | Davis salva tutto sul finale: il commento

Primo tempo Gara che è iniziata con molti spettri derivanti da Firenze. Ritmi molto bassi, anche la Lazio ha iniziato non proprio alla grande. Runjaic e Sarri si sono studiati e non poco, a tratti l’Udinese e riuscita in certi sviluppi ma poi...

Redazione 27 dicembre 2025 (modifica il 27 dicembre 2025 | 20:19)

Primo tempo

Gara che è iniziata con molti spettri derivanti da Firenze. Ritmi molto bassi, anche la Lazio ha iniziato non proprio alla grande. Runjaic e Sarri si sono studiati e non poco, a tratti l’Udinese e riuscita in certi sviluppi ma poi nella seconda parte del primo tempo la Lazio ha iniziato a farsi intravedere.

Secondo Tempo

Sarri e i suoi approcciano la seconda frazione abbastanza bene e iniziano ad imporsi sui friulani. La squadra di Runjaic ha resistito e presto gli equilibri si sono ristabiliti. Al giro dei cambi Sarri ha sfoderato la sua arma da incursione: Matias Vecino. Proprio lui ha trovato la rete del vantaggio all’80esimo. Proprio quando tutto sembrava finito, ecco il colpo dall’angolo del ring: al 90+6 Davis ha insaccato la rete del pareggio: 1-1.