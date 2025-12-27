mondoudinese udinese news udinese Udinese-Lazio | Davis e Bertola a caldo: le parole

A Dazn hanno subito commentato anche Bertola: “Abbiamo offerto una grande prestazione, il gol di Davis ci ha permesso di pareggiare. Questa è la reazione che volevamo”. E Davis: “È stata una partita emozionante, riguardo al gol? È...
A Dazn hanno subito commentato anche Bertola: “Abbiamo offerto una grande prestazione, il gol di Davis ci ha permesso di pareggiare. Questa è la reazione che volevamo”. E Davis: “È stata una partita emozionante, riguardo al gol? È successo tutto così velocemente, non mi ricordo nei dettagli”.

Bertola: “La società ha grandi aspettative nei nostri confronti, abbiamo talento. Tuttavia, la continuità è essenziale”.

Davis: “Ho fiducia nelle mie capacità. Seguire il percorso di Zapata a Udine? Sì, ma io ho la mia strada e ho ancora margini di crescita e miglioramento”.

