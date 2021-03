Udinese – Lazio – I convocati biancocelesti

Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la gara contro i friulani

UDINE - L'Udinese spera di continuare il percorso netto delle ultime giornate. Insieme alla Vecchia Signora e alla squadra di Conte è l'unica compagine imbattuta negli ultimi 5 turni di campionato. Trentatre punti conquistati e l'obiettivo di posizionarsi nella zona sinistra della classifica. In virtù della rocambolesca vittoria del Bologna per 3 a 2 sul Crotone, sono ora i felsinei ad occupare la decima posizione, ma i bianconeri hanno a disposizione la gara delle ore 15 contro la Lazio per riprendersi il decimo posto.

All'andata i friulani inflissero un 3 a 1 senza appelli alla squadra di Inzaghi, dimostrando di poter mettere sotto con la propria qualità anche le big del nostro campionato. Allo stato attuale i biancocelesti non stanno attraversando un momento ottimale, ecco perché gli uomini di Gotti devono approfittarne per continuare il filotto di risultati utili consecutivi. Il tecnico di Adria non ha ancora rinnovato con il club di Pozzo e molte altre squadre di Serie A si starebbero interessando a lui. Non solo la Fiorentina, estimatrice di vecchia data, ma anche il Sassuolo e la Lazio stessa. I capitolini hanno un po' il medesimo problema con Simone Inzaghi, che ha il contratto nella propria abitazione, ma ancora non ha deciso di firmarlo, allettato dalle sirene delle big italiane ed europee.