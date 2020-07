Udinese-Lazio, le ultime di formazione per i friulani – VIDEO

Questa sera allo stadio Friuli l’Udinese ospita la Lazio. I bianconeri sono a caccia di punti salvezza a più sei dal terzultimo posto. I biancocelesti invece hanno bisogno ancora di 4 punti per raggiungere la Champions League avendo salutato ormai il sogno scudetto a meno 7 dalla Juventus. Per Gotti i dubbi di formazione sono pochi, ballottaggio in difesa tra Troost-Ekong e De Maio con il primo in vantaggio, a centrocampo Jajalo occuperà la cabina di regia, ma il bosniaco non è al top e al suo posto potrebbe spuntarla Walace. In attacco insieme a Lasagna toccherà a Okaka.

UDINESE (3-5-2): Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna