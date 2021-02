Udinese, Lazzari: “Non volevo andare via, che soddisfazione ad Anfield”

L'ex calciatore bianconero racconta con nostalgia l'esperienza vissuta in Europa League con il club friulano

UDINE -L'ottimo trend delle ultime 4 giornate (2 pareggi con Inter e Atalanta e 2 vittorie con Spezia e Verona) hanno ridonato entusiasmo a tutto l'ambiente. C'è anche chi si rammarica per l'inizio di stagione altalenante, con un altro passo, si sarebbe potuto puntare all'Europa. Il responsabile dell'area tecnica dei friulani, Pierpaolo Marino, invita i tifosi a non compiere voli pindarici, nonostante il momento positivo: "Ed ora nessun svolazzo a qualsiasi livello!! Per continuare servono impegno ed umiltà da parte di tutti!!". Queste le parole del dirigente bianconero sul proprio profilo Twitter.

E ora la prova del nove

La classifica ora è senza dubbio più tranquilla, ma per fare il definitivo salto di qualità servirebbe una risultato clamoroso all'Olimpico contro la Roma di Fonseca. A tal proposito i giallorossi dovrebbero essere costretti a rinunciare a Chris Smalling. L'ex United non verrà rischiato domenica contro l'Udinese, addirittura si paventa la possibilità di rivederlo in campo contro il Diavolo il prossimo 28 febbraio. Non sarà della partita, almeno dall'inizio, neppure Edin Dzeko. Al suo posto Borja Mayoral che sta fornendo prestazioni sempre più convincenti. Un risultato positivo con i capitolini potrebbe aprire spiragli impensabili fino a poche settimane fa.

Lazzari: "Non sarei mai andato via da Udine"

L'ex centrocampista dell'Udinese Andrea Lazzari, ha parlato ai microfoni di Stadio Aperto: "Non sarei voluto andare via. Ho trovato una società ben organizzata e dei calciatori importanti che stanno continuando a fare bene. Ci siamo tolti soddisfazioni pazzesche come quella di vincere ad Anfield in Europa League. E' stata una bella esperienza calcare i campi europei.Giocare a fianco di un certo Totò Di Natale ha il suo perché".