Udinese, le parole di Di Francesco sui bianconeri in conferenza stampa

Udinese News – Alla vigilia della gara contro l’Udinese ha parlato Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, in conferenza stampa. Tra i tanti temi toccati dall’ex tecnico della Sampdoria ci sono stati ovviamente anche i friulani. Ecco che cosa ha detto:

“L’Udinese ha un modo di giocare che gli fa subire pochi tiri, questo è stato un tema di confronto con i miei giocatori. Per me questa è un’ innovazione nel campo dell’analisi della partita. Loro hanno cambiato molto rispetto al passato, ma è rimasto De Paul, è fortissimo, un calciatore da bollino rosso per noi, perché sa essere determinante. La squadra di Gotti inoltre riesce a difendersi molto bene, questa cosa dovremmo farla anche noi, riuscendo anche anche a creare di più di loro, rendendoci più pericolosi dalle parti di Musso. Non ho intenzione di fare troppi cambi, senza contare il fatto che non tutti i miei giocatori hanno i 90′ nelle gambe. Anche questo è un aspetto che va considerato“.