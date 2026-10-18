L’Udinese cade ancora e lo fa nel modo più doloroso, davanti al proprio pubblico. Il Lecce si impone per 3-0 al Bluenergy Stadium grazie alle reti di Gaspar, N’Dri e Siebert, sfruttando le difficoltà difensive dei friulani e le numerose occasioni create. La squadra di Kosta Runjaic non riesce a trovare la via del gol, nonostante il tentativo di reagire nella ripresa e la rete annullata a Piotrowski per fuorigioco.

Udinese-Lecce 0-3, Gaspar sblocca la partita

La sfida si apre con ritmi contenuti. Nei primi dieci minuti le due squadre provano a costruire gioco senza riuscire a creare particolari pericoli, fatta eccezione per una conclusione di Chakvetadze, bloccata da Falcone.

All’11’ il Lecce passa in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Gaspar trova il tempo giusto per colpire di testa e battere Okoye. L’Udinese prova a reagire e alza progressivamente il baricentro, mentre Solet cerca fortuna con una conclusione dalla distanza che non cambia il risultato.

I bianconeri faticano però a trovare spazi e al 33’ arriva il raddoppio salentino. Tiago Gabriel colpisce di testa e N’Dri si trova sulla traiettoria, deviando il pallone in modo decisivo e spiazzando il portiere friulano.

Okoye evita un passivo ancora più pesante

Dopo il secondo gol, il Lecce trova ampi spazi e sfiora più volte la terza rete. Fatah entra in area e conclude alto, mentre N’Dri raccoglie un pallone vagante e costringe Okoye a una parata in due tempi.

L’Udinese prova a rispondere con Davis, che si inserisce dalla destra ma trova soltanto l’esterno della rete. Dall’altra parte, il portiere bianconero diventa protagonista con un doppio intervento prima su N’Dri e poi sul tentativo ravvicinato di Geubbels.

Okoye si ripete anche sulla conclusione di Kaba dall’interno dell’area piccola. Nel recupero, Geubbels ha un’altra grande occasione a tu per tu con l’estremo difensore friulano, ma calcia a lato. Si va all’intervallo sullo 0-2, con il Lecce vicino a un vantaggio ancora più ampio.

Piotrowski segna, ma il gol viene annullato

La ripresa comincia sulla stessa linea del primo tempo, con il Lecce pronto a sfruttare gli spazi lasciati dai padroni di casa. Al decimo minuto Geubbels si presenta nuovamente davanti a Okoye, senza riuscire a superarlo.

Poco prima dell’ora di gioco arriva il momento che potrebbe riaprire la partita: Piotrowski trova la rete, ma l’esultanza bianconera viene interrotta dalla segnalazione di fuorigioco. L’Udinese resta così sotto di due gol e deve ripartire ancora una volta.

Il Lecce continua a rendersi pericoloso in contropiede. Geubbels ha un’altra occasione a tu per tu con Okoye, che riesce nuovamente a respingere la conclusione. La squadra salentina dimostra maggiore concretezza e capacità di sfruttare le ripartenze, mentre i friulani faticano a trovare varchi nella difesa avversaria.

Siebert chiude i conti: al Bluenergy finisce 0-3

Nella parte finale della gara l’Udinese prova a spingersi in avanti, ma il Lecce difende con ordine e continua a cercare il colpo definitivo in contropiede. Esteban colpisce il palo in una ripartenza, anticipando di poco la terza rete giallorossa.

Il gol che chiude definitivamente la partita arriva con Siebert, bravo a sfruttare un’altra situazione favorevole in campo aperto. Sotto di tre reti, i bianconeri tentano ancora una reazione con Gomez, che colpisce di testa senza trovare lo specchio della porta.

Al fischio finale il tabellone recita 0-3. Per l’Udinese è una sconfitta pesante, sia per il risultato sia per le occasioni concesse agli avversari. La squadra di Runjaic resta a quattro punti in classifica e dovrà cercare una risposta immediata nel prossimo appuntamento casalingo.