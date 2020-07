Udinese-Lecce, le formazioni ufficiali

Alle ore 19:30 allo stadio Friuli, andrà in scena il match tra Udinese e Lecce. I salentini tentano un risultato positivo per una salvezza ormai insperata e sperano in un passo falso del Genoa per giocarsi tutto all’ultimo match. I friulani già salvi vogliono chiudere in casa in bellezza. Gotti si affida a Nestorovski e Okaka davanti facendo respirare Lasagna che partirà dalla panchina. I giallorossi si affidano a Lapadula e Falco. Ecco le formazioni ufficiali della gara:

Udinese (3-5-2)

Musso; Becao, Ekong, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Okaka, Nestorovski

All. Gotti

Lecce (4-3-2-1)

Gabriel; Donati, Paz, Lucioni, Calderoni; Mancosu, Petriccione, Barak; Falco, Shakhov; Lapadula

All. Liverani