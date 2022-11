Udinese-Lecce / Marino nel pre-partita: “cerchiamo sempre la vittoria”

Come si legge su Udinese.it, il ds Pierpaolo Marino ha risposto alle domande dei giornalisti nel pre-partita contro il Lecce. Il ds bianconero ha cominciato l'intervista puntualizzando che l'Udinese è sempre alla continua ricerca della vittoria indipendentemente dall'avversario che si trova davanti. Non sono mancati i complimenti agli avversari: "questo Lecce va rispettato. E' una squadra molto organizzato e competitiva".

Successivamente sono arrivate le domande, inevitabili, sulle tante e pesanti assenze. Becao, Udogie e Lovric non ci saranno ma Marino non ha paura perché "l'Udinese non ha una squadra ma ha una rosa competitiva" sottolineando come, in certi casi, i ricambi facciano "meglio dei titolari".