Udinese-Lecce | Silvestri parla nel pre-partita: “siamo fiduciosi!”

Come leggiamo sul sito ufficiale dell'Udinese, Silvestri ha risposto alle domande dei giornalisti in questo pre-partita di Udinese-Lecce.

L'analisi di Silvestri non poteva che cominciare dal reparto difensivo: "Abbiamo concesso poco. Abbiamo lavorato bene per sistemare questa fase già durante il corso del ritiro e lo abbiamo dimostrato il campo ". Nel corso della settimana la stampa si è soffermata soprattutto sul clima che si respira all'interno dello spogliatoio friulano. Silvestri ha rasserenato tutti dicendo che sono fiduciosi e che "sappiamo cosa fare. La squadra ha lavorato molto bene. Siamo pronti".

Per concludere

Al termine dell'intervista, Silvestri ha ricordato come quella che vedremo tra poco non sarà una partita facile perché anche i pugliese hanno bisogno di fare punti. "Sono molto veloci davanti" - prosegue - "e dobbiamo stare attenti". Ma Silvestri non ha dubbi sul fatto che l'Udinese riuscirà a fare la partita come mister Sottil l'ha preparata nel corso della settimana.