Udinese, l’Inter sulle tracce di Rodrigo De Paul

UDINE – Nuovi aggiornamenti sul mercato dell’Udinese, che nelle prossime settimane potrebbe entrare veramente nel vivo. Mancano pochi giorni alla sessione di gennaio e diverse operazioni potrebbero riguardare il club friulano. Infatti, diversi giocatori della rosa di Gotti sono rientrati nel mirino di alcune squadre, sia italiane che estere: tra questi, il nome più in voga è sempre quello di Rodrigo De Paul, sulle cui tracce si sarebbero messe diverse società.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, l’Inter sarebbe una di queste squadre e starebbe lavorando ad una possibile operazione. I nerazzurri di Milano starebbero valutando il centrocampista argentino da alcune settimane, insieme ad un suo connazionale. Si tratta di Leandro Paredes, in forza al Paris Saint Germain. Il ds Marotta starebbe sondando il terreno per i due giocatori e la valutazione che il club friulano ha fatto del suo gioiello si aggira attorno ai 30 milioni di euro: una cifra notevole, che la dirigenza interista non sembra molto disposta a sborsare. Nelle prossime settimane si attendono delle novità sulla situazione. Con il mercato di gennaio, l’Udinese potrebbe essere protagonista.