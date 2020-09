L’Udinese sulla sua pagina instagram ha postato la foto del pullman della squadra, per rendere omaggio e accompagnare metaforicamente il ritorno dei ragazzi a scuola in Friuli. Questo il post della società bianconera: “Idealmente questa mattina con il pullman ufficiale accompagniamo a scuola tutti i piccoli tifosi e tifose dell’Udinese che tornano oggi in classe in Friuli Venezia Giulia“.