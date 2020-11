Udinese, Mandragora: “Juventus? Farò di tutto per meritarmi quella maglia con le prestazioni a Udine”

Il centrocampista dell’Udinese, Rolando Mandragora ha parlato del suo futuro con la Juventus e del suo presente in Friuli. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Sto molto bene, mi sento bene in campo e il periodo peggiore è alle spalle. Sto pensando di rientrare quanto prima e spero di esserci prima della fine dell’anno. Per me è stata una batosta, mi ero preparato dopo il lockdown a giocare tante partite ravvicinate ma il destino mi ha giocato questo brutto scherzo. Adesso guardo avanti e spero di dare tanto“.

Partenza difficile

“Sono il primo che in campo fa errori, alcune partite vanno bene e altre male. La partenza poteva essere migliore ma il campionato è lungo, abbiamo voglia di fare bene e scenderemo in campo con gli artigli e con la voglia di fare punti“.

Pirlo sulla panchina della Juventus

“In un periodo buio, quello dell’infortunio, la Juve ha creduto in me e questo è motivo di grande orgoglio. Farò di tutto per guadagnarmi quella maglia, è un sogno e un obiettivo e tutto passa dalle prestazioni con l’Udinese. Costruendo in campo posso arrivare in bianconero, a giocare con giocatori molto forti. Sarebbe un privilegio poter essere allenato da un grande ex giocatore come Pirlo“.

Nazionale

“Mancini sta dando occasioni a tanti giocatori che meritano, li sta testando. Sta dando fiducia a tante persone, io ho voglia di rimettermi in gioco, ho voglia di fare bene e mettere in difficoltà il ct. Ci riuscirò? Non lo so, ma ho l’obbligo morale di provarci“.