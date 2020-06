Udinese Mandragora: “Tornerò più forte di prima!” – FOTO

Il centrocampista dell’Udinese, Rolando Mandragora ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio destro al ritorno in campo dopo 4 mesi si stop del calcio. Un episodio sfortunato per il calciatore campano, che sarà costretto a terminare qui la sua stagione. L’operazione potrebbe essere effettuata già domani a Villa Stuart. Intanto Mandragora ha voluto esprimere il suo pensiero sul suo profilo instagram: “Per ottenere i giorni migliori della tua vita dovrai lottare attraverso i tuoi giorni più duri! Tornerò più forte di prima! Grazie di cuore a tutti coloro che hanno avuto un pensiero per me!”.