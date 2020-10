Udinese, Mandragora:e Larsen: “Contenti del lavoro svolto”

UDINE – Dopo il lungo infortunio Ronaldo Mandragora è quasi pronto per tornare in campo. Poiché i tempi di recupero sono stati lungi, il centrocampista nel giro della Nazionale italiana potrebbe rientrare dopo la pausa natalizia. Nel frattempo il classe 1997 ha svolto diverse sedute di lavoro differenziato in modo da tornare a giocare più forte di prima. Di recente il centrocampista bianconero si è allenato insieme al compagno Stryger Larsen. I due non vedono l’ora di riabbracciare il resto del gruppo:

“Carichi, motivati e felici per l’allenamento svolto insieme! Continuiamo a migliorare!” Queste sono state le parole che Mandragora ha dichiarato sul suo profilo Instagram ufficiale. Il regista del club friulano ha condiviso una scatto di sé in compagnia del polivalente difensore danese.