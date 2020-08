Udinese, Marino: “Abbiamo un programma di crescita, terremo Musso e Lasagna ed è in arrivo Molina”

Pierpaolo Marino non ha usato giri di parole per definire al canale ufficiale la strategia di mercato della società bianconera: “Non abbiamo alcuna intenzione di smantellare la rosa. Se una società sta da 26 anni in serie A come l’Udinese, è perché vuole crescere e non vanificare il lavoro fatto nell’ultimo anno, che secondo me è stato più che decoroso per come si è concluso. La squadra è stata sempre tranquilla. Sono convinto che il programma sarà di crescita, non intendiamo smantellare la squadra come sento dire. Voglio tranquillizzare i tifosi. Fofana? Lo avevamo detto che sarebbe partito. La sua è stata una scelta di cuore. Adesso è tornato Barak, è ancora dell’Udinese ed è un giocatore importante. E’ arrivato anche l’esterno Molina, non ancora fisicamente in Italia a causa delle difficoltà in ingresso nel Paese per le normative attuali. Sarà un rinforzo importante. E’ pronto, non è un prospetto. Con Gotti vogliamo valutare i prestiti rientrati. Sema è partito, ma era un prestito e sapevamo che sarebbe andata così. Vogliamo dare spazio a Zeegelaar, che sta ritrovando la sua forma fisica. De Paul è un fuoriclasse, importantissimo per noi. Se qualcuno pagherà il suo valore e lui sarà contento della destinazione bene. Altrimenti vediamo cosa succede: non c’è nessuna necessità di venderlo. Dovremo accontentarlo, è chiaro, se si farà avanti una grande squadra. E se partirà, in caso, sapremo sostituirlo degnamente. E terremo Musso e Lasagna. Il programma, approvato con la proprietà e l’allenatore, è garantire continuità alla squadra: non abbiamo nessuna intenzione di non far crescere questo progetto. Abbiamo voluto anche la continuità tecnica con Gotti, che ha l’occasione di confermarsi”.