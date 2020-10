Udinese, Marino: “C’è la convinzione che la squadra acquisirà certezze”

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino ha parlato prima della sfida contro la Roma. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: “Certamente speravamo di fare meglio ma il periodo di emergenza che non ci ha permesso di allenarci omogeneamente ci ha portato in una condizione precaria. Poi per esempio a Verona siamo anche stati sfortunati nonostante avessimo fatto una grande partita. C’è la massima concentrazione nello spogliatoio ma c’è anche la convinzione che con il tempo questa squadra acquisirà quelle certezze che sicuramente può dare. Quest’anno sono arrivati giocatori funzionali al raggiungimento dei nostri obiettivi e sono convinto che abbiamo una rosa competitiva, inoltre nutro molta fiducia nei nostri attaccanti che ritengo entrambi in grado di raggiungere la doppia cifra in campionato. Noi oggi dovremo mettere il cuore perché sappiamo che c’è un gap tecnico ma l’Udinese quando ci mette tutto il cuore ha le caratteristiche per fare risultato. Mercato? Fin quando non sarà ufficialmente chiuso bisogna sempre essere vigili, però mi sento di dire che salvo occasioni last minute, la rosa bianconera dovrebbe essere questa“.