Udinese, Marino: “Ci è mancato solo il risultato, ora ripartire dalla grande prestazione”

Il Ds ai microfoni del canale ufficiale:

“Questa gara deve servire per farci ripartire con rabbia, il punto in più o in meno non è importante, rimane la grande prestazione che deve servire come base per ridare continuità a questa squadra che sta crescendo. Oggi hanno dimostrato grande personalità nei confronti di una squadra che anche se era solo un punto sopra di noi mette sempre soggezione. Mi dispiace per il risultato e soprattutto per i ragazzi che hanno dato tutto, ripeto: è mancato solo il risultato, ora è importantissimo ripartire dalla prestazione e non dal risultato”.