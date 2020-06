Udinese, Marino: “Dobbiamo cercare di fare una gara tosta”

A pochi minuti dall’inizio della sfida dello stadio Friuli, tra Udinese e Atalanta, il direttore dell’area tecnica dei friuliani ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

Pericoli per la gara di oggi?

“L’Atalanta è una grande del nostro campionato e credo che attualmente sia la squadra che è rientrata meglio dal lockdown. Noi dobbiamo cercare di fare una gara tosta, perché altrimenti una squadra come questa ti travolge. Dobbiamo essere molto determinati in campo per mettere in difficoltà l’avversario oggi“.

Le tante dimostrazioni d’affetto per Mandragora sono un indicatore della sua importanza all’interno della rosa bianconera?

“Mandragora è un giocatore nevralgico in campo, sia per la sua posizione che per le sue caratteristiche, ma è soprattutto molto amato dai compagni. Infatti direi che l’infortunio nel secondo tempo della gara con il Torino ci ha in qualche modo penalizzati, dal momento che la squadra ne è rimasta traumatizzata“.

Calciomercato

“Ci sono i vari reparti della società che collaborano e non smettono mai di lavorare, come in tutte le società di Serie A“.