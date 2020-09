Udinese, Marino: “E’ prematuro dare giudizi sul nostro mercato. Mancano più di venti giorni”

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino ha parlato del calciomercato dei bianconeri. Queste le sue parole ai microfoni del Gazzettino: “Stiamo facendo movimenti logici e comunque abbiamo perso rispetto alla squadra della passata stagione il solo Fofana ceduto al Lens. Ma le operazioni di mercato non vanno esaminate in itinere, mancano più di venti giorni alla conclusione delle operazioni di compravendita, ecco perché è del tutto prematuro formulare giudizi o assegnare voti sui movimenti che ci sono stati in entrata e in uscita. Posso assicurare che in questa società si fanno le cose ragionando; chi pensa il contrario commette il più grossolano degli errori. Ripeto, non si improvvisa o si sbaracca”.

De Paul

“Se non arriva l’occasione della vita e anche la valutazione giusta per la società, non mi meraviglierei che De Paul rimanesse. Per quanto riguarda la valutazione, i prezzi li leggiamo sui giornali, per cui è preferibile stare tutti sereni, accada ciò che è giusto debba accadere”.